Imperia, buona la prima contro il Pietra Ligure

Imperia. Buona la prima per l’Imperia formato 2021/2022. Gli uomini di mister Paolo Cortellini si impongono per 1 a 3 al De Vincenzi di Pietra Ligure contro la compagine locale militante nel campionato di Eccellenza. Ad aprire le marcature, nella prima amichevole ufficiale della stagione, capitan Giuseppe Giglio dopo 7 minuti di gioco su calcio di rigore. I padroni di casa guidati da Mario Pisano trovano peró la via del pari prima del duplice fischio del primo tempo grazie al gol di Roda siglato al minuto 44. La ripresa è di marca neroazzurra. Al sessantesimo capitan Giglio realizza la personale doppietta riportando avanti i suoi. Chiude il match all’ottantottesimo Grazhdani che, se pur in amichevole, trova così la sua prima gioia con la nuova maglia. Nel complesso una buona occasione per vedere i primi risultati dei lavori in corso e per mettere in pratica quanto provato in allenamento.

Cortellini a margine del match ha detto: «Una partita ben disputata dai miei ragazzi contro una squadra che gioca insieme da tanti anni. Avremo potuto vincere con un passivo piú largo, ma probabilmente i carichi di lavoro si sono sentiti. Ho visto delle buone giocate che abbiamo provato in allenamento e questo fa ben sperare. La strada é certamente lunga e dobbiamo continuare a lavorare cosi con questa intensitá. Sicuramente arriveranno altri rinforzi, grazie alla societá che sta lavorando molto bene».

Questo l’11 iniziale:

Lacirignola, Carletti, Mara, Castaldo, Baccherrotti (sost. Taliercio), Giglio, Marascalchi (sost. Fatnassi), Canovi, Gerthoux (sost. Kacellari), Grazhdani, Cassata.

Questo il tabellino:

Pietra Ligure – Imperia 1-3

Giglio 7′ (Rig), Roda (PL) 44′, Giglio 60′, Grazhdani 88′

Da segnalare che: Baccherotti, Marascalchi, Canovi e Gerthoux sono giovani under attualmente aggregati alla squadra.