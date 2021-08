Imperia. Tamponamento tra due auto, questo pomeriggio intorno alle 16, in lungomare Vespucci, incrocio via Delbecchi. Sul posto si sono precipitati, oltre ai sanitari con due equipaggi della Croce Rossa e della Croce Bianca, anche i vigili del fuoco per scongiurare un possibile incendio delle vetture coinvolte nel sinistro. Stando alle prime informazioni, infatti, l’impatto tra le auto – che non ha provocato feriti gravi -, ha però comportato la fuoriuscita sull’asfalto di liquido infiammabile.

A scopo precauzionale, i quattro passeggeri di uno dei veicoli coinvolti sono finiti in ospedale in codice verde per accertamenti. La dinamica dell’incidente è al vaglio degli agenti della polizia stradale intervenuti sul posto.