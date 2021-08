Imperia. Come ogni estate, numerose sono le persone che si spostano dalle proprie città di residenza per godersi le ferie e con l’aumento di questi spostamenti in macchina, aumentano purtroppo anche i numeri degli animali abbandonati. Per far fronte a questo problema sulle nostre autostrade, i Rangers D’Italia Nucleo di Imperia, con il coordinamento del dirigente della polizia stradale e dell’Autostrada Dei Fiori nella persona di Claudio Fossati, hanno svolto anche quest’anno, nel periodo di maggior esodo, controlli nelle aree di sosta e nei caselli della A10, al fine di monitorare le condizioni degli animali portati in viaggio.

Il triste fenomeno dell’abbandono degli animali, che durante il periodo estivo appunto registra il maggior numero di casi, oltre ad essere un gesto di profonda crudeltà ed inciviltà è anche un reato; è bene ricordare infatti che l’Art. 727 del Codice Penale dice: «Chiunque abbandoni animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro. Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze».

Per chiunque viaggi in autostrada è giusto ricordare di non frenare o rincorrere il cane, ma chiamare invece il 112 e segnalare la posizione di dove è stato avvistato l’animale.