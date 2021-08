Imperia, a Porto Maurizio per Ferragosto torna “ImperiAffari”

Imperia. Domenica 15 agosto dalle 8 alle 20, a Imperia Porto Maurizio, shopping nelle vie del centro con la 28ma edizione di “ImperiAffari”, organizzata da Confcommercio Imperia, con la collaborazione di Regione Liguria e il patrocinio del Comune.

In piazza Fratelli Serra “Isola del Gusto” con: Bar Breakfast (via XXSettembre): sangria e musica spagnola dalle 13; Punto di Ristoro (via XXSettembre): Anciùe fritte a pranzo; Bar Niki (via Cascione): spritz a volontà.