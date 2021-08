Bordighera. Un legame storico indissolubile che riveste, nel presente, un traino importante per il turismo: il tennis a Bordighera è stato celebrato oggi nella città delle Palme con l’inaugurazione di una mostra “Bordighera Lawn Tennis Club e le racchette SIRT” e la presentazione di un libro “Il Tennis a Bordighera dal 1878 ad oggi”: primo volume dedicato alla storia di uno sport che alla Città delle Palme ha dato e continua a dare tantissimo.

A partire da domani, venerdì 6 agosto, fino al 21 agosto, presso l’ex Chiesa Anglicana, si potranno ammirare le prime racchette “SIRT” prodotte dalla fabbrica dei fratelli Billour, le foto storiche del circolo e tanti inediti documenti legati al mondo del tennis, alla storia di Bordighera e alle vicende dei tanti, illustri personaggi inglesi e stranieri che hanno frequentato la città delle palme dalla seconda metà dell’Ottocento.

«Abbiamo il dovere di essere consapevoli della storia e della specificità della nostra Città per poterle valorizzare e farle diventare volano di crescita e sviluppo; per questo abbiamo creduto in questa iniziativa e continueremo in questa direzione – ha detto il sindaco Vittorio Ingenito – Il mio ringraziamento a Gisella Merello per l’eccellente lavoro di ricostruzione storica; ai fratelli Randone proprietari del marchio SIRT per i prestiti delle racchette e degli allestimenti museali; a Riccardo Piatti per aver offerto tutta la sua collaborazione alla realizzazione di questo importante progetto; a Maurizio Massacesi, Presidente del Bordighera Lawn Tennis Club 1878, per l’impegno profuso in questi ultimi tre anni nel circolo; all’avvocato Alessandro Belluzzo per il suo prezioso contributo, volto anche a consolidare i rapporti di amicizia con il Regno Unito; alla maison Daphné Sanremo per le sue creazioni dedicate all’evento ed infine a tutti coloro che hanno collaborato a questo importante appuntamento della stagione estiva di Bordighera».

La storia. Nel 1878 la comunità inglese fondò a Bordighera il primo club tennis d’Italia; nacque così il legame mai interrotto tra la città delle palme e questo nobile sport. Nell’ultimo biennio l’Amministrazione Comunale ha pianificato il rilancio del circolo Bordighera Lawn Tennis Club con diversi investimenti volti ad ammodernare le strutture e, con la collaborazione del Piatti Center di Riccardo Piatti, ha promosso l’immagine turistica e sportiva della città senza tralasciare l’importanza della sua storia e della sua tradizione.

Il libro “Il tennis a Bordighera dal 1878 ad oggi”, dedicato al circolo tennistico, è stato commissionato dall’amministrazione comunale alla storica Gisella Merello. Il volume è disponibile sia in italiano sia in inglese, comprende i contribuiti di Alessandro Umberto Belluzzo, Luigi Berlino, Barbara Borsotto, Maurizio Massaccesi, Gisella Merello, Antonello Randone, Salvatore Sodano e Beppe Verri; ricco di testimonianze, foto e documenti anche inediti, oltre a raccontare la nascita del tennis e della prima fabbrica di racchette apre un interessante spaccato sul contributo che la comunità britannica diede allo sviluppo economico, sociale e culturale di Bordighera.

L’esposizione sarà aperta dal 6 al 21 agosto presso il Circolo Culturale dell’ex Chiesa Anglicana, tutti i giorni dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 22.00.