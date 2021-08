Il sanremese Fabrizio Poli lascia l’Entella per la Juventus Under 23

Sanremo. Il sanremese Fabrizio Poli nella prossima stagione potrebbe giocare nella Juventus Under 23.

Il calciatore esperto, classe 1989, che proviene dalla Virtus Entella, dove ha collezionato 28 presenze e un gol nella passata stagione in serie B, categoria già provata in passato anche con il Carpi, dove vanta anche 10 apparizioni in serie A, e il Novara, oggi ha infatti svolto le visite mediche con la Juventus.

Il difensore sanremese sembra perciò che si unirà alla rosa di Zauli, che parteciperà al prossimo campionato di serie C. Si attende solo l’ufficialità della firma del contratto di Poli con i bianconeri.