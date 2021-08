Il sanremese Fabrizio Poli firma con la Juventus Under 23

Sanremo. E' ufficiale. Il sanremese Fabrizio Poli nella prossima stagione giocherà nella Juventus Under 23. Lo comunica la società bianconera attraverso i propri canali social: «Fabrizio Poli è un nuovo giocatore dell'Under 23. Difensore, classe 1989, firma un contratto di un anno con opzione per il rinnovo fino al 2023. La sua esperienza sarà fondamentale per il continuo percorso di crescita dell’intera squadra! Benvenuto!».

Il calciatore classe 1989 lascia la Virtus Entella, dove ha collezionato 28 presenze e un gol nella passata stagione in serie B, categoria già provata in passato anche con il Carpi, dove vanta anche 10 apparizioni in serie A, e il Novara, per la Juve.

Il difensore sanremese si unirà perciò alla rosa di Zauli, che parteciperà al prossimo campionato di serie C. La prima gara ufficiale vedrà i bianconeri impegnati nella Coppa Italia di serie C, sabato 21 agosto, contro la Pro Sesto.

