L'annuncio

Il presidente di Regione Liguria Toti domani a Sanremo: «Andrò a visitare il centro che ospita i profughi afghani»

«Ritengo di dover ringraziare personalmente la Croce Rossa, l’Esercito, la Protezione civile e i volontari per la straordinaria organizzazione messa in campo in poche ore sia sotto l’aspetto logistico sia per l’assistenza sanitaria e umanitaria»