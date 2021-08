Genova. Il Nastro Rosa Tour 2021 parte dalla Liguria. E’ un progetto ambizioso in cui esperienze e tradizioni marinaresche si fondono con il moderno sport velico, emblema del legame tra cultura marittima e valori alla base della formazione di ogni marinaio, di cui la Marina Militare è custode.

L’evento è in programma presso il Porto Antico di Genova il prossimo 26 agosto. Definita la entry list di entrambe le discipline “in equipaggio”, ovvero l’evento offshore, che si disputerà utilizzando i Beneteau Figaro 3, e quello inshore, le cui emozioni verranno garantite dall’evoluzione dei catamarani Diam 24.

Per quanto riguarda l’altura, che lungo la tratta Genova-Napoli assegnerà il titolo europeo della disciplina Double Handed Mixed Offshore, sono dieci i binomi che hanno regolarizzato la propria iscrizione. Otto i paesi rappresentati – Austria, Belgio, Gran Bretagna, Italia (due team), Spagna, Svezia, Sudafrica, USA (due team) – che potrebbero diventare dieci. Le Federazioni del Giappone, di Cipro e della Francia hanno infatti espresso l’intenzione di essere al via con i rispettivi equipaggi, ma da risolvere ci sono problematiche collegate ai protocolli sanitari collegati al Covid.

Diversi i nomi noti pronti a confrontarsi durante le impegnative tappe alturiere – Genova-Civitavecchia, Civitavecchia-Gaeta, Gaeta-Napoli – che assegneranno il titolo continentale. A rappresentare l’Italia saranno i binomi Andrea Pendibene-Giovanna Valsecchi, portacolori della Marina Militare che da diverse stagioni navigano in coppia, e Alberto Bona-Cecilia Zorzi. In acqua anche Irene Bezzi in coppia con lo spagnolo Guillelmo Altadill che, con i suoi cinque giri del mondo completati (quattro Volvo Ocean Race e una Barcelona World Race), è senza dubbio il più quotato tra gli iscritti insieme a Martin Stromberg, watch captain in tre Volvo Ocean Race e atteso al Marina Militare Nastro Rosa Tour in coppia con Linnea Flosser in rappresentanza della Svezia. Attenzione anche al binomio statunitense composto da Laurent Givry ed Erica Lush, velista che negli ultimi sei anni ha coperto oltre quarantamila miglia tra Caraibi e Oceano Atlantico.

Mentre si va completando anche la entry list della seconda parte del Marina Militare Nastro Rosa Tour 2021, quella che, il prossimo settembre, lungo la rotta che unisce Brindisi a Venezia assegnerà il titolo iridato della disciplina Double Handed Mixed Offshore, la Marina Militare, Sailing Series International e Difesa Servizi S.p.a., organizzatori della manifestazione, hanno reso note novità interessanti anche per quanto riguarda i team pronti ai blocchi di partenza delle regate inshore, riservata ai catamarani Diam 24: «Con l’ingresso di Francia, Oman e Norvegia siamo arrivati a quattordici Nazioni rappresentate – commenta Riccardo Simoneschi di SSInternational – numero di tutto rispetto specie se si considera che siamo solo alla prima edizione, per giunta organizzata in un momento storico che certo non facilità gli scambi internazionali».

L’appuntamento con l’apertura ufficiale del Marina Militare Nastro Rosa Tour 2021 è fissato a Genova per la prossima settimana: giovedì 26 pomeriggio, infatti, sono in programma la cerimonia di apertura e la conferenza stampa di lancio di questa manifestazione che si propone di rinverdire l’affascinate concetto di giro dell’Italia a vela. È la prima edizione dell’evento, che per i prossimi tre anni vedrà protagonisti i Figaro 3, in virtù di un accordo che ha trovato nel Gruppo Beneteau il collaboratore ideale per garantire la continuità del progetto sportivo.