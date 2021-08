Il Grande ricompone con Sanremo al Centro: «Vicenda chiusa»

Sanremo. Il consigliere comunale Alessandro Il Grande, dopo aver nei giorni scorsi presentato e successivamente congelato istanza di uscita dal gruppo Sanremo al Centro in attesa di valutazioni con il sindaco Alberto Biancheri, ha definitivamente ritirato la richiesta con la volontà di proseguire il percorso all’interno del medesimo gruppo.

Un chiarimento che arriva dopo che nella giornata di ieri il sindaco si è confrontato con assessori e consiglieri della maggioranza. «Ho voluto approfondire meglio la natura di una vicenda sorta nei giorni scorsi, in mia assenza. Non c’è stato un problema politico, che avrebbe sicuramente comportato un altro tipo di scenario, ma solo piccole incomprensioni personali, come a volte può accadere. Queste divergenze transitorie, peraltro fisiologiche all’interno di un gruppo o di una maggioranza durante il lungo percorso di mandato, si possono superare con il dialogo e con il confronto, e così è stato», ha chiarito il sindaco Alberto Biancheri, che aggiunge: «Voglio però chiarire che, contrariamente a quanto riportato da alcuni organi di stampa, nessuno mi ha posto dei veti su alcun membro della Giunta. Come ho già più volte espresso in maggioranza la Giunta è un organo di mia fiducia, ed è solo al sottoscritto che compete ogni decisone su di essa».

«Ci sono stati alcuni malintesi personali nati da alcuni episodi, ed è stato tutto chiarito», dichiara Alessandro Il Grande.