Il dianese Niccolò Bonifazio partecipa alla Druivenkoers Overijse

Diano Marina. Il dianese Niccolò Bonifazio ha partecipato alla Druivenkoers Overijse, andata in scena il 26 agosto a Overijse, nel Brabante fiammingo, in Belgio.

Il ciclista di Diano Marina oggi è tornato in sella alla sua bici per affrontare un’altra corsa ciclistica belga di 192 chilometri: la Grape Race. Nata nel 1961 come criterium, è diventata un evento internazionale nel 1969 e dal 2005 fa parte dell’Uci Europe Tour, nella categoria 1.1.

La Druivenkoers ha messo in difficoltà il ciclista dianese del Team TotalEnergies che nei giorni scorsi ha vinto il Grote Prijs Jef Scherens ed è giunto secondo al Grote Prijs Stad Zottegem.

(Foto da Instagram di Niccolò Bonifazio)