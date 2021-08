Il dianese Niccolò Bonifazio affronta la Brussels Cycling Classic

Diano Marina. Il dianese Niccolò Bonifazio conclude la Brussels Cycling Classic, andata in scena il 28 agosto intorno a Bruxelles, in Belgio.

Il ciclista di Diano Marina dopo aver affrontato 205,3 chilometri dal Parc du Cinquantenaire a Houba de Strooperlaan, davanti allo Stadio di Bruxelles, ha tagliato il traguardo della semi-classica che fa parte dell’Uci Europe Tour nella categoria 1. Hc 83esimo in 00:03:16. Ha passato la Rue du Croiseau, la prima côte del giorno, il Plan Incliné de Ronquières, la côte di Zavelstraat che ha fatto da preambolo per il Muur-Kapelmuur, o meglio il Muro di Grammont, a Geraardsbergen, il Bosberg e il Congoberg. Dopo 20 chilometri di ‘riposo’ e controllo, ha sostenuto il bis tra il Muur, il Bosberg e il Congoberg, i due tratti in pavé di Brabantsebaan e Rosweg e lo strappo di Heiligekruiswegstraat, a soli 13,5 chilometri dalla conclusione.

La corsa ciclistica belga, creata nel 1893, e la pioggia battente hanno messo un po’ in difficoltà il dianese del Team TotalEnergies che nei giorni scorsi ha vinto il Grote Prijs Jef Scherens, è giunto secondo al Grote Prijs Stad Zottegem e ha partecipato al Grote Prijs Marcel Kinte alla Druivenkoers Overijse.

(Foto da Instagram di Niccolò Bonifazio)