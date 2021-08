Il Covid stravolge l’estate, eventi annullati e modificati a Bordighera

Bordighera. In ottemperanza alle recenti disposizioni emanate allo scopo di contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e quindi indipendentemente dal Comune di Bordighera i seguenti eventi “Un Mare di Sapori”, previsto per lunedì 6, martedì 7 e mercoledì 8 settembre; la presentazione del libro “Il Telegrafista di Margherita” prevista nell’ambito della manifestazione Agora in data venerdì 20 agosto ed il concerto di Rino Crudi previsto per domenica 22 agosto sul Lungomare Argentina non avranno luogo.

Lo rende noto il Comune di Bordighera che fa sapere: «La parte musicale prevista nell’ambito della manifestazione Agora – che è confermata nella sua parte espositiva dal 19 al 22 agosto 2021 – non sarà costituita da artisti “dal vivo”, bensì da un circuito musicale di filodiffusione».