Il bordigotto Oliviero Troia si mette in mostra al Tour de Pologne

Bordighera. Il bordigotto Oliviero Troia ha terminato anche la terza e quarta tappa del Tour de Pologne, in programma dal 9 al 15 agosto.

Il ciclista di Bordighera, dopo aver affrontato le prime due tappe da Lublin a Chełm e da Zamość a Przemyśl, l’11 agosto è partito da Sanok ed è giunto a Rzeszów 122esimo dopo aver percorso 226.4 chilometri. Grazie al prezioso supporto di Oliviero Troia, Gaviria ha potuto assestarsi nelle prime posizioni del gruppo per poi dare sfogo alla sua velocità negli ultimi 100 metri, mettendosi così alle spalle Olav Kooij e Phil Bauhaus, e riuscendo a vincere la tappa.

Ieri invece in sella alla sua bici Olly ha corso per 159.9 chilometri da Tarnów a Bukovina Resort, tagliando il traguardo 135esimo. Oggi Troia, che corre per l’Uae Team Emirates, affronta la quinta tappa della gara polacca, appuntamento del calendario World Tour, da Chocholów a Bielsko-Biala per 172.8 chilometri, con tre Gpm prima del circuito finale che culminerà con un breve strappo di 2500 metri fino al traguardo.

(Foto da Facebook di Uae Team Emirates)