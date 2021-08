Grimaldi, Romano Cima ospite a “Non Solo Spiaggia”

Ventimiglia. Sabato 14 agosto alle 18 Romano Cima presenta “Chiedo scusa se parlo di Maria” (Ed. Philobiblon) a “Non Solo Spiaggia 2021” a Grimaldi. Ultimo dei sabati estivi tra musica e letteratura in una fascia sospesa sul mare accanto alla Francia.

Un romanzo molto apprezzato, opera prima del professor Cima (emerito di storia e filosofia presso i Licei Aprosio di Ventimiglia e Cassini di Sanremo). I due giovani protagonisti della storia – come del resto la loro generazione (siamo negli anni 1970) – sono politicamente preparati, ma non riescono a fare chiarezza sulle scelte riguardanti il loro privato, i loro sentimenti. Dialogherà con l’autore la professoressa Delia Mellano.

La grande violinista Brigitte Autret effettuerà una serie di intermezzi musicali. Per il piacere suo e del pubblico, questa volta ha scelto la viola. Da non perdere. L’incontro si terrà all’aperto presso la sede della Società Operaia di Mutuo Soccorso in via della Pace a Grimaldi Superiore. Segue rinfresco. Ingresso libero.