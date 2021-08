Green pass, a Imperia controlli mirati di vigili in borghese: nessuna infrazione rilevata

Imperia. Controlli mirati dei vigili in borghese a Imperia nella serata di sabato, per verificare il rispetto delle regole sul possesso del green pass, obbligatorio per i clienti di numerose attività, a partire da bar e ristoranti con consumo al tavolo al chiuso.

Nel capoluogo il Comando della polizia municipale ha disposto dei servizi specifici, che andranno avanti anche nei prossimi giorni. Nelle sale interne di ristoranti bar e pizzerie non sono state riscontrate irregolarità.

«Si è trattato -spiega l’assessore alla Polizia municipale Antonio Gagliano – di verifiche a test, nel senso che sono stati interrogati i gestori dei locali ed è è stato chiesto il certificato ad alcuni avventori non a tutti».

Il Comando della polizia municipale, però, ha in serbo altri controlli e uno sdoppiamento delle attività. «Il problema è che assembramenti davanti ai locali sulla Spianata e al Prino e altre violazioni comprese quelle di chi usa il monopattino in maniera impropria, come sui marciapiedi, in contromano o nelle Ztl, avvengono dopo la mezzanotte. Quindi ci saranno due pattuglie che vigileranno, una dalle 20 a mezzanotte e un’altra fino alle 4», conclude Gagliano.