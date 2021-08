Gravissimo incidente sulla SS28 a Pontedassio, morta una donna

Pontedassio. Una donna di 67 anni di Imperia è morta in un grave incidente stradale sulla Ss28 al bivio per Pontedassio. Stando alle prime informazioni, la donna viaggiava come passeggera sull’auto condotta dal marito.

Ad un certo punto, per ragioni ancora da chiarire, la vettura è finita contro il guard-rail. Un impatto fatale per la sessantasettenne, morta sul colpo.

Al momento non si conoscono le condizioni dell’uomo.

A ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente saranno i carabinieri della compagnia di Imperia.