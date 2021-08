Ventimiglia. «I danni alle serre di Varase. Una grandinata che non ha precedenti. Ora la messa in sicurezza e la conta dei danni. Le attività di inclusione sociale sono sospese». E’ il breve messaggio con il quale l’associazione SpesAuser, che si occupa di persone diversamente abili, ha annunciato la sospensione delle attività di inclusione sociale per i gravi danni causati dalla forte grandinata della scorsa notte.

Oltre alle aziende floricole colpite, alle auto danneggiate, così come tetti, grondaie e suppellettili, l’evento metereologico eccezionale ha lasciato decine di giovani con disabilità senza l’orto cui si dedicavano con passione.

La valutazione dei danni è ancora in corso, ma un dato è certo: il raccolto è inevitabilmente compromesso.