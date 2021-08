Imperia. Il Centro edile Pedale Imperiese ha partecipato al Gp di Rocca dé Baldi. Su un percorso di 8,38 chilometri, che si snodava da Rocca dé Baldi proseguendo sulla SP4 fino alla rotonda di Pogliola per proseguire su SP243 per via Beltritti e via Pragaletto e SP120 e nuovamente su SP4 da ripetere per 8 giri per un totale di 67 chilometri con arrivo nei pressi del Castello di Rocca dé Baldi. Si è disputato il Gp di Rocca dé Baldi, gara ciclistica di 2^ serie per Cicloamatori organizzato dal Centro Coordinamento Ciclismo Cuneo e Comitato Territoriale Piemonte Acsi.

Sono 60 i ciclisti ( 2 le donne Elisa Parracone di GS Passatore e Georgina Makhandi del Team Bicistor) che provenienti da Liguria, Astigiano, Torinese e cuneesi hanno partecipato alla gara suddivisi in due fasce per categorie.

In fascia-1 sono diversi i tentativi di fuga che vengono sempre annullati dal gruppo, solo nell’ultimo giro sono in tre che riescono ad anticipare di poco il gruppo e disputare la volata, a tagliare per primo il traguardo è Andrea Dalmasso (Roracco), 2° Andrea Mazza (Team Pancalieri), 3° Michele Orru (MTB Nurri) in 1h36’ alla media di 41,87 kmh.

Anche in fascia-2 sono diversi i concorrenti che provano ad andare in fuga ma sempre annullati e come in fascia-1 sono in tre che si giocano la vittoria: 1° Massimo Rovere (Centro edile Pedale Imperiese), 2° Piergiorgio Burdese (GS Passatore) e 3° Valter Giletta (Vigor) in 1h 36.38 alla media di 41,60 kmh.

Nelle varie categorie:

Juniores Andrea Dalmasso (Roracco)

Senior-1 Andrea Mazza (Team Pancalieri)

Senior-2 Alessandro Gagliardini ( Dynamic Center)

Veterani-1 Luca Zavattero (Roracco)

Veterani-2 Vincenzo Pennella (Team Poirinese)

Gentleman-1 Giuseppe Belfiore (Groppo)

Gentleman-2 Massimo Rovere (Centro edile Pedale Imperiese)

Super Gentleman-A Antonio Grosso (Carmagnolese)

Super Gentleman-B Claudio Fissore (Roero Speed Bike)

Donne Elisa Parracone GS Passatore.

Le classifiche complete.

Le prossime gare saranno sabato 4 settembre a San Giovanni Govoni a Cuneo e domenica 5 settembre al Campionato nazionale Cicloscalata Acsi a Frabosa Sottana a Prato Nevoso.