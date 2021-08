Gli rubano il certificato dall’auto e senza viene rimossa, la disavventura di un disabile a Ventimiglia

Ventimiglia. Furto insolito e disturbante denunciato dall’associazione “Amici dei disabili”. Sarebbe stato rubato un CUDE (Contrassegno Unificato Disabili Europeo) dalla vettura di un disabile. Il malcapitato se ne è accorto dopo che la sua auto è stata fatta rimouvere dalla polizia locale perchè sprovvista del tagliando e parcheggiata nel posto riservato ai portatori di handicap.

E’ successo ieri in via Dante e il proprietario del veicolo ha notato che la serratura della portiera era stata manomessa, indizio della sottrazione del CUDE. l proprietario ha esposto regolare denuncia e si spera che l’autore verrà “pizzicato”. Il certificato di CR rilasciato dal Comando di Polizia Locale di Ventimiglia è contrassegnare con un

numero 711. Chiunque possa riconoscere il CUDE in questione è pregato di informare immediatamente le autorità competenti.