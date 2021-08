Bordighera. Una vera e propria festa per ringraziare chi, con impegno, passione e dedizione, dedica ogni giorno il proprio tempo per aiutare gli altri. Si è svolta nel tardo pomeriggio, sulla rotonda di Sant’Ampelio, luogo simbolo di Bordighera, la “Giornata del Ringraziamento del volontario del soccorso sanitario” organizzata dalla Croce Rossa di Bordighera ed in particolar modo dal suo presidente, il geometra Vincenzo Palmero.

Nell’occasione sono stati inaugurati tre mezzi, di cui due ambulanze e un’auto medica, donati rispettivamente dalle benefattrici Maria Panero e Assuntina Debenedetti Saletta e dai cittadini bordigotti, rappresentati dal sindaco Vittorio Ingenito, con un contributo della banca Passadore e dell’azienda agricola A Trincea, della famiglia Masala, che ha donato alcune migliaia di bottiglie di Roccese ai ristoranti della zona, richiedendo l’equivalente dell’utile a favore della Croce Rossa.

I mezzi sono stati benedetti dal vescovo diocesano monsignor Antonio Suetta.

All’evento, Palmero ha invitato i comitati della Croce Rossa e delle pubbliche assistenze di tutto l’Imperiese, compresi nella fascia tra Pornassio, Cervo e Ventimiglia.

Oltre a consegnare un riconoscimento ai rappresentati delle pubbliche assistenze, il presidente della Croce Rossa di Bordighera ha voluto ringraziare pubblicamente i due agenti della polizia locale cittadina che il 4 luglio scorso hanno soccorso un uomo colto da infarto in via Vittorio Emanuele II e i due militi della Croce Azzurra di Vallecrosia, Franco Cavaliere e Marcolino Cavicchioli, che hanno salvato un uomo intrappolato nell’auto coinvolta nell’incidente del 1 giugno scorso alla foce di Sanremo prima che la vettura venisse totalmente avvolta dalle fiamme.

Per la donazione dei mezzi, il presidente nazionale della Croce Rossa Italiana ha conferito, tramite Enzo Palmero, una medaglia di bronzo al merito “in segno di ringraziamento e riconoscenza” alla signora Maura Saletta (figlia di Assuntina Debenedetti Saletta), al marito Bruno Bassani, e alla signora Maria Panero.

Conferito anche un “diploma di benemerenza con medaglia di prima classe in segno di ringraziamento e riconoscenza per la donazione di una apparecchiatura di soccorso destinata all’emergenza e risultata particolarmente utile durante la pandemia” al commendator Gianfranco Girotto.