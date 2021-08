Frontalieri, sconto sull’abbonamento bus navetta Ventimiglia-Monaco, Isnardi ringrazia Regione

Ventimiglia. Il consigliere comunale di Ventimiglia, Bartolomeo Isnardi, come capogruppo e responsabile provinciale dei frontalieri per il partito Fratelli d’Italia, ringrazia gli assessori regionali Gianni Berrino e Marco Scajola, per aver ottenuto dalla Regione Liguria un supporto concreto per i lavoratori transfrontalieri. Un significativo sostegno che consentirà loro di abbattere fino al 50 per cento i costi dell’abbonamento del bus nella tratta Ventimiglia-Monaco.