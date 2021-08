Sanremo. Scrivono quelli di Rete Sanremo Solidale: «Certo non è la mostra che ci si aspetta in un caldo pomeriggio di agosto, ma è ciò che c’è a Ventimiglia tutto l’anno: l’abbandono totale, da parte della politica e delle istituzioni, l’assenza di umanità. Purtroppo neppure Mike (da pubblicare foto di noi da Mike) oggi è riuscito ad urlare ‘Allegria’ perché purtroppo c’è poco da stare allegri. Oggi, assieme agli amici e alle amiche di Popoli in Arte e Rifondazione Comunista (circolo Valeria Faraldi di Sanremo) e alcuni singoli cittadini (in prima fila potrete notare il mitico Alfredo Schiavi) abbiamo portato in giro a Sanremo una mostra temporanea (e mobile) delle foto scattate dal giovane fotografo parigino Victor Leon nel suo recente lavoro sulle frontiere, ospite di Rete Sanremo Solidale, testimone del fango di Ventimiglia.

Continua la nota stampa: «Pubblichiamo qui di seguito una piccola testimonianza del nostro atto solidale, aggiungendo soltanto che non finisce qui, finché le istituzioni e la politica non troveranno delle soluzioni. Manifestiamo inoltre la nostra contrarietà, sempre per i principi dei diritti umani, alla realizzazione di un CPR a Ventimiglia, in quanto sarebbe illegale (deve distare almeno 30km dalla frontiera secondo le leggi attuali) e in quanto disumano. Ventimiglia non deve e non può essere lasciata sola, e neppure i suoi cittadini: serve un supporto più grande e strutturato. Nel caso vi siate persi il nostro flashmob sotto forma di camminata non preoccupatevi: con il permesso del fotografo divulgheremo presto alcune delle fotografie, le quali verranno poi messe a disposizione tramite una piccola mostra itinerante in Sanremo».