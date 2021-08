Ferragosto al Boca Beach, protagonista il mitico Papa Dj

Sanremo. E’ passata una vita da quando Donato Papadia, in arte Papa, era il disk jokey di punta del Ninfa Egeria in via Matteotti nel suo momento più fulgido nella fine degli anni 90’. Papa Dj torna nella Città dei Fiori dopo un lungo periodo di assenza, entrando a far parte del palinsesto di Ferragosto del Boca Beach, durante l’extradate del “Picnic” di sabato 14 agosto.

La sua esibizione avrà luogo tra le 14 e le 16, orario nel quale la sua raffinata selezione musicale accompagnerà gli ospiti dal pranzo al resto del pomeriggio, insieme allo spettacolo e al servizio tipico del nuovo beach club della foce. La carriera di Papa inizia nel 1973, dopo le grandi esperienze italiane passando per la città dei fiori approda a Monte Carlo, più precisamente al Jimmi’z, per poi diventare resident e icona del Buddha bar del principato, nel quale avvia un progetto unico e innovativo che lo contraddistinguerà a livello mondiale.

Il resto della sua carriera si fregia di grandi iniziative come le sue compilation, i programmi radiofonici su RMC, la partecipazione al Gran Premio di Monaco o al Rolex Master Tennis. La sua passione e la sua esperienza arricchiranno il weekend del Boca Beach di Sanremo nel pomeriggio di sabato 14 agosto.