Sanremo. Tutto pronto per l’edizione di ferragosto di “Almas Exclusive Pool Event”, che tutte le domeniche dalle 12 alle 20 va in scena nella location del “Miramare the Palace” .

Per domani è previsto un Dj set e con la direzione artistica a cura di Georgia Mos. Special Guest sarà il produttore internazionale Gabry Venus, la violinista elettronica Helixy e la compagnia di acrobati “Stardust show”. Gli eventi sono non solo destinati alla clientela del hotel ma anche previa prenotazione tavoli agli esterni.

Foto 5 di 5









All’interno della location sono arrivate anche due opere d’arte in esclusiva italiana el famoso artista Richard Orlinski portate per l’albergo da “SGM lux events”, società che ha organizzato l’evento gli eventi “Almas”.