Eurovision 2022, Sanremo continua a sognare: superata prima selezione

Sanremo. La città dei fiori, e della musica, resta in “gara” per ospitare l’evento musicale più importante d’Europa: l’Eurovision Song Contest che, dopo il trionfo dei Måneskin con la travolgente “Zitti e buoni”, vincitrice anche del Festival di Sanremo, il prossimo anno si svolgerà in Italia.

Diciassette le città italiane che si sono candidate per ospitare l’evento. Tra queste, gli organizzatori del festival hanno già escluso Firenze, Bertinoro di Romagna (Fc), Jesolo (Ve), Matera, Trieste e Viterbo. Restano in gara, dopo una prima selezione, undici città. Sanremo dovrà battagliare con Acireale, Alessandria, Bologna, Genova, Milano, Palazzolo Acreide, Pesaro, Rimini, Roma e Torino.

Rigidissimi i criteri per passare la selezione. Tra questi la capacità di ricezione turistica per accogliere migliaia di visitatori. Poi infrastrutture adeguate per i trasporti e, ovviamente, la presenza di strutture adeguate per ospitare l’evento.