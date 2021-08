Esordio in Coppa Italia per l’Ospedaletti di mister Biffi: «Pronti per iniziare, buon test in vista del campionato»

Ospedaletti. Inizierà domani sera allo ‘Sclavi’ di Arma di Taggia l’avventura del nuovo Ospedaletti disegnato da mister Roberto Biffi. Alle 18 gli orange se la vedranno con il Taggia per il primo turno di Coppa Italia di Eccellenza.

Tutti a disposizione per il primo match ufficiale della stagione, fatta eccezione per Alberti: per lui un risentimento muscolare a seguito dell’allenamento congiunto contro il Camporosso.

«Una partita che serve come rodaggio per un campionato importante nel quale punteremo a salvarci il prima possibile – dichiara mister Biffi alla vigilia del match – stiamo bene sia mentalmente che fisicamente, possibile che qualcuno abbia la gamba pesante, ma è normale che sia così in questo periodo. Abbiamo lavorato duramente con la previsione di inseguire il nostro vero obiettivo che inizia tra due domeniche. Siamo ansiosi di vedere che cosa possiamo fare sia in Coppa Italia che in campionato».