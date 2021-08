Pigna. Ritrovato l’escursionista disperso da ieri nei boschi di Gouta. L’uomo è stato individuato alle prime luci dell’alba dai vigili del fuoco, impegnati dal pomeriggio di ieri e tutta la notte nelle ricerche.

A mobilitarsi per soccorrere l’escursionista, un italiano, di 63 anni e affetto da problemi di cardiopatia, si sono attivate diverse squadre di soccorso, composte da cinque vigili del fuoco del distaccamento di Ventimiglia, due operatori esperti di topografia, 8 Saf più Soccorso Alpino e 118.

Stando a quando si apprende, l’uomo è stato individuato in zona Boscata vicino a ponte Pau, nel Comune di Rocchetta Nervina. Vista la posizione particolarmente impervia, si è alzato in volo l’elicottero Drago per il recupero sul posto e la consegna al personale sanitario sopraggiunto in loco.