Sanremo. “Entro spacco esco ciao”: è questo il motto della prima stanza della rabbia – in inglese rage room – attiva in Liguria. In Italia, compresa questa, ce ne sono quattro. Si chiama “Boom Room” e sabato 14 agosto verrà inaugurata alle 18.

Si trova in via Capitan Pesante e nasce da un’idea di Andrea Crescente, che a sua volta a preso spunto da posti simili, numerosi soprattutto in Giappone: stanze dove si può, armati e bardati di tutto punto, sfogarsi spaccando un’ampia varietà di oggetti, dalle bottiglie agli elettrodomestici passando per tavoli e sedie.

L’arsenale a disposizione comprende mazze da muratore, da baseball, piedi di porco, spranghe e manici di picca. C’è anche l’armatura in dotazione, per evitare che schegge e colpi fortuiti feriscano lo “spaccatutto” di turno. Gli verranno infatti forniti il caschetto, gli occhiali di protezione, l’armatura da moto, pantaloni anti taglio da macellaio e scarponcini anti infortunio. A disposizione ci sono due stanze della rabbia, una singola ed una doppia.

«L’idea di aprire una rage room mi è venuta quando stavo spaccando in casa per dei lavori di ristrutturazione – spiega Andrea – credo che questa stanza della rabbia non rimarrà l’unica, penso che ne aprirò una più vicino al confine».

Per usufruire delle stanze di via Capitan Pesante non sarà necessario il green pass, ma si dovrà indossare, come in molti locali al chiuso, la mascherina.