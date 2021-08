Edilizia residenziale pubblica, Rixi (Lega): «Oltre 35 milioni per contesti sociali difficili in Liguria»

Genova. «Raggiunta l’intesa sullo schema di decreto per il riparto delle risorse da destinare in Liguria per gli interventi di riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica relativi al quinquennio 2021-2026. Come annunciato dal vice ministro Alessandro Morelli, si tratta di un investimento complessivo di oltre 35 milioni del Fondo complementare al Pnrr con l’obiettivo di migliorare l’efficienza energetica, la resilienza, la sicurezza sismica e la condizione sociale nei tessuti residenziali pubblici» – annuncia il deputato della Lega Edoardo Rixi.

«Sono risorse che contribuiranno a cambiare il volto dei quartieri popolari già nei prossimi anni, visto che il provvedimento è stato concepito in modo da erogare rapidamente i fondi, snellendo le procedure burocratiche, a testimonianza della rinnovata attenzione di questo Governo verso i contesti sociali più difficili. Adesso la palla passa alle Regioni che dovranno raccogliere le proposte dei Comuni e valutarle sulla base dei criteri fissati nel decreto stesso». Lo dice in una nota il deputato della Lega Edoardo Rixi, coordinatore Lega in Liguria.