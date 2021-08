Eccellenza, stagione 2021-2022: Ospedaletti Calcio e Taggia nel girone A

Genova. Il Consiglio Regionale della Lega Nazionale Dilettanti ha approvato la composizione dei gironi del campionato di Eccellenza 2021-2022.

Il girone A si sfideranno Alassio Football Club, Albenga 1928, Arenzano Football Club, Cairese, Finale, Football Genova Calcio, Ospedaletti Calcio, Pietra Ligure 1956, Taggia, Vado (salvo ripescaggio in serie D) e Varazze 1912 Don Bosco. Nel girone B ci saranno Angelo Baiardo, Athletic Club Albaro, Busalla Calcio, Cadimare Calcio, Campomorone S. Olcese, Canaletto Sepor, F.S. Sestrese Calcio 1919, Fezzanese, Molassana Boero A.S.D., Rapallo R.1914 Rivarolese e Rivasamba H.C.A.

Il campionato, con gare di andata e ritorno, partirà domenica 12 settembre. Le prime cinque classificate di ciascun girone disputeranno una fase di play off (girone unico con gare di sola andata) che definirà la società vincente del campionato e la seconda classificata che parteciperà agli spareggi nazionali. Le società ultime classificate di ciascun girone retrocederanno al campionato di Promozione 2022-2023, mentre le società classificate dal sesto al decimo posto di ciascun girone disputeranno una fase di play out (girone unico con gare di sola andata) che definirà le ulteriori retrocessioni al campionato di Promozione 2022-2023. Per la stagione sportiva 2022-2023 l’organico del Campionato Regionale di Eccellenza sarà composto da 18 società.