Sanremo. La signora Ada Teresa Metti, classe 1934, è riuscita a realizzare il suo desiderio: rivedere il mare di Sanremo dal balcone del Des Anglais, piacevole ricordo di quando, bambina, ha vissuto gli anni di guerra. Era giunta in colonia al Grand Hotel degli Inglesi, l’attuale Des Anglais, quasi 80 anni fa quando fu trasferita dalla Libia proprio a causa della guerra. Qui trascorse 3 anni prima di essere nuovamente trasferita in montagna e di tornare, una volta terminato il conflitto, in Libia dai genitori, Sanremo è rimasta nel cuore della signora, tanto da desiderare di rivederla, di tornare per rivivere il suo vissuto di bambina.

Ad accogliere la signora, il vicesindaco Costanza Pireri: «E’ stato un incontro molto emozionante e ringrazio la direzione del Des Anglais per avermi informata della presenza della signora. Ho avuto modo di parlarle e i suoi racconti mi hanno colpita: la signora ricorda molto bene la nostra città e, soprattutto, l’albergo dove ha vissuto per un certo periodo. E’ rimasta profondamente legata a Sanremo e a ciò che ha rappresentato per lei in quegli anni così difficili».