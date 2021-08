Domani a Bordighera appuntamento con la 40° edizione della giornata commerciale del ribasso

Bordighera. Domani, domenica 8 agosto, è in programma a Bordighera la 40° edizione della “Giornata Commerciale del Ribasso”, organizzata dalla Confcommercio di Bordighera, in collaborazione con il Comune di Bordighera e con il patrocinio della Regione Liguria.

L’appuntamento si svolgerà dalle 8 alle 20 nel centro cittadino, per l’occasione chiuso al traffico veicolare e trasformato quindi in una grande isola pedonale dello shopping, nella quale cittadini e turisti saranno potranno passeggiare tra le bancarelle e riscoprire il piacere dell’acquisto a prezzi molto convenienti, accompagnati dalla musica in filodiffusione . Sarà presente oltre che il mercatino dell’artigianato e antiquariato a cura dell’associazione Antico Doc , anche l’isola del gusto con gli espositori enogastronomici.

«La Confcommercio ringrazia in modo particolare agli attori protagonisti della manifestazione, i commercianti, che, anche quest’anno, hanno sostenuto l’evento, dimostrando ancora una volta la forte volontà di valorizzare la città e il suo tessuto commerciale. e ricordare alla cittadinanza e ai turisti l’importante ruolo da loro svolto. Vi aspettiamo numerosi!».