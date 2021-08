Diano Marina. Intervento straordinario di taglio erba, pulizia e spazzamento da parte di Egea – su esplicita richiesta dell’Amministrazione comunale, con il coordinamento dell’assessore all’ambiente Barbara Feltrin – in via Divina Provvidenza, fino a Diano Gorleri.

«La stessa Egea, nei giorni scorsi, era intervenuta analogamente in via Santa Lucia e in via Rodine» – fa sapere Cristiano Za Garibaldi, vicesindaco di Diano Marina.