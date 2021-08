Diano Marina, sanzionato artista di strada per violazione delle norme anticovid

Diano Marina. I vigili di Diano Marina nella serata di venerdì hanno elevato una contravvenzione nei confronti di un artista di strada, giocoliere, siciliano di 35 anni, per violazione alle norme anticovid.

La multa è stata di 500 euro, 400 per contravvenzione al decreto anticovid e 100 per aver utilizzato strumenti sonori in violazione al regolamento comunale.

Aveva organizzato uno spettacolo sulla piazza del Comune eludendo, infatti, le prescrizioni sanitarie. Un folto pubblico si era formato a semicerchio senza indossare le protezioni creando un pericoloso assembramento, interagendo, tra l’altro, con il pubblico.

L’intervento degli agenti sì e svolto in maniera discreta al fine di evitare reazioni da parte dei presenti.

Nella stessa serata gli agenti agli ordini del comandante Franco Mistretta, hanno effettuato un pattuglione, non rilevando altre infrazioni.