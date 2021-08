Diano Marina, completate le operazioni di pulizia alla foce dei torrenti Evigno e Varcavello e del rio Pineta

Diano Marina. A seguito delle operazioni di pulizia e sfalcio lungo la foce dei torrenti Varcavello ed Evigno e del rio Pineta di via Rodine, è emersa l’esigenza di una pulizia specifica con l’obiettivo di rimuovere una moltitudine di rifiuti ingombranti e residui in plastica e carta.

«L’operazione è stata avviata su segnalazione della Capitaneria di Porto, che a seguito del taglio delle canne lungo le foci, ha consigliato di procedere con una pulizia generale che evitasse la dispersione dei rifiuti in mare», spiega l’assessore all’Ambiente Barbara Feltrin.

«Gli operatori di Egea hanno raccolto circa 10 sacchi di rifiuti plastici e numerosi ingombranti, un risultato che mi stimola ancor più a portare avanti una sempre più efficace pulizia del nostro territorio, per la salute e la salvaguardia dell’ambiente in cui tutti noi viviamo».

A completamento delle opere di pulizia compiute in questi giorni, l’assessore Feltrin ha già predisposto, per la settimana prossima, la pulizia della zona che circonda l’area cani nei pressi del Palazzetto dello Sport. «Il terreno, di proprietà del Comune, sarà oggetto di un intervento di pulizia per la rimozione dei rifiuti finalizzato a rendere tutta l’area più pulita e sicura, per il benessere di tutti».