Bordighera. Un ex auto-lavaggio e un ex ristorante al piano terra di una palazzina a rischio crollo: due situazioni di degrado in via Aurelia, l’una poco distante dall’altra, che il sindaco Vittorio Ingenito vuole sanare. Per questo nei giorni scorsi il primo cittadino ha firmato due ordinanze: la prima riguarda lo stabile sull’Aurelia angolo via Pesaro che un tempo ospitava il ristorante pizzeria “Da Andrea”; il secondo un ex autolavaggio.

A preoccupare maggiormente è la situazione in cui versa la palazzina, che oltre a trovarsi in condizioni di forte degrado, dovrà essere messa in sicurezza, con tanto di sopralluogo dei vigili del fuoco per valutarne la stabilità. I problemi della struttura sono evidenti: grosse crepe si aprono sulla facciata laterale, mentre i terrazzi sembrano essere tutti sul punto di schiantarsi al suolo. I titolari della palazzina dovranno rimuovere la situazione di degrado «al fine di ripristinare il decoro urbano della zona ed eliminare i pericoli per la pubblica e privata incolumità, con l’urgenza del caso e comunque entro e non oltre 60 giorni dal ricevimento della presente», si legge nell’ordinanza. Gli interventi dovranno essere certificati da un tecnico abilitato tramite perizia da prodursi entro quindici giorni dall’avvenuta messa in sicurezza.

Nel caso dell’autolavaggio abbandonato da anni, i proprietari avranno invece un termine di trenta giorni per mettere in sicurezza l’area ed eliminare il degrado.