Riva Ligure. Sono partiti dai piccoli club underground in Germania e sono arrivati ad esibirsi in Vaticano. E sabato vigilia di ferragosto, sul palco rivese. Sono i tenori Max & Jonas, specializzati in un cross over inedito tra musica techno, pop e melodie classiche del Belpaese.

Hanno collaborato anche con Rod Steward e domani a partire dalle 21 canteranno anche “Notti Magiche” dedicato alla nazionale italiana vittoriosa agli ultimi europei di calcio, trofeo internazionale conquistato, una volta tanto, non a danno dei loro connazionali tedeschi.

A Riva erano già stati 4 anni fa. Nonostante ciò, alla presentazione della serata, non hanno nascosto l’entusiasmo di frante al sindaco Giorgio Giuffra ed all’assessore al Turismo Francesco Benza. A loro volta raggianti per un’estate che a loro detta, covid permettendo, sta dando soddisfazioni all’amministrazione comunale.