Da giovedì 26 agosto prende il via il Bordighera Book Festival

Bordighera. Da giovedì 26 a domenica 29 agosto si svolgerà l’ottava edizione del Bordighera Book Festival, quattro giorni di incontri letterari con gli autori. L’evento, ideato e organizzato da Espansione Eventi di Paola Savella con la consulenza letteraria del Mondadori Bookstore di Bordighera, ha il patrocinio della città di Bordighera e della Regione Liguria.

Il Bordighera Book Festival è inserito nel programma ufficiale degli eventi d’estate 2021 di Bordighera e nel calendario fieristico italiano e si svolgerà in corso Italia radunando case editrici da tutto il territorio italiano, per proporre le nuove proposte editoriali. Oltre all’area espositiva si svilupperà un settore riservato agli incontri letterari con ospiti locali e di fama nazionale intervistati da giornalisti ed esperti. Gli incontri letterari si svolgeranno presso appositi spazi allestiti davanti ai locali dislocati sulla via (al Buga Buga e al Milleluci).

Fra gli ospiti vi saranno: Lorenzo Beccati, autore televisivo; Massimo Citro Della Riva, medico, scrittore e sceneggiatore; Giuseppe Conte, poeta e scrittore; Candida Livatino, grafologa; Carlo A. Martigli, autore e giornalista; Pier Franco Quaglieni, docente e saggista di storia contemporanea; Vladimiro Zullo, figlio di Giuseppe dei Trilli.

Vi sarà anche tanta attenzione al territorio in un anno di riscoperta delle bellezze italiane:

Paolo Veziano con “La Repubblica di Pigna”, una parentesi di democrazia (29 agosto 1944-8 ottobre 1944) con il contributo di Giorgio Caudano e Graziano Mamone Fusta Editore;

Stefano Albertieri con “Seborga misteri e… dintorni” Alzani Editore. Antico sapere, leggende e curiosità tramandati nei secoli in lingua autoctona;

Roberto De Nicola e Simone D’Alonzo. Illustrazioni di Barbara Orengo con “L’antico sentiero del Beodo” . Domenica mattina al termine della passeggiata letteraria con partenza da corso Italia;

Gisella Merello con “Tennis in Bordighera dal 1878 a oggi” Alzani Editore. Fotografie e documenti inediti per descrivere la nascita del tennis e della prima fabbrica di racchette italiana e come la comunità britannica abbia contribuito allo sviluppo economico, sociale e culturale di Bordighera;

Giorgio Caudano con “L’Immagine ritrovata” Alzani Editore; un’opera completa corredata di dettagliate biografie e raffigurazioni della Riviera da Bordighera, Sanremo, Balzi Rossi e Dolceacqua.

E nell’anno del settecentenario della morte di Dante Alighieri, anche il BBF si dedica al sommo poeta. Si parte con Giuseppe Conte che inaugura il Festival giovedì 26 agosto alle 17,30 con “Dante in love”, una storia di fantasmi che vede Dante Alighieri protagonista ai giorni nostri. Renato Ariano con “L’Eros segreto di Dante” riscopre come il Poeta fosse estremamente passionale, anche se con un erotismo mistico in cui esiste un sottile confine fra Amor Sacro e Amor Profano.

Venerdì mattina alle 10 nello stand dedicato ai più piccoli Lettura degli Albi illustrati “Alla scoperta del Sommo Poeta….a tutte le età!”, Federighi Edizioni. Infine in corso Italia esposizione degli elaborati partecipanti al Contest dedicato a Dante e curato dal Mondadori Bookstore di Bordighera “Amor ch’a nullo Manga”.

Verranno inoltre organizzati laboratori, animazione e spettacoli gratuiti per bambini:

“Cielo e Mare”, 4 giorni di divertimento fra onde e stelle a cura di Robirò Small Lab;

Giovedì 26 agosto ( 16,30 – 22,30), Laboratorio “Il mare in bottiglia”;

Venerdì 27 agosto (10,00-12,30 e 16,30-20,00), Laboratorio “Acchiappa sogni di Gugu”

– alle 10 a cura di Federighi Edizioni lettura degli Albi illustrati “Alla scoperta del Sommo Poeta….a tutte le età!”

– alle 16 e alle 18 a cura di Carlotta Melas e Roberta Michetti lettura “Gugu una luce nel mare”, Sabir Editore;

Sabato 28 agosto (10,30-12,30 e 16,30-19,30): laboratorio Tam Tam Tumb Ciaf Ciaf… suoni in arrivo da Giunglando! a cura di Armonica Mente Insieme srl

– Alle 10,30, 17,00 e 18,30, lettura con teatro Kamishibai (una tecnica di narrazione per immagini, la cui origine è riconducibile ai templi buddisti del Giappone del XII secolo) e musica. Costruzione dei suoni d’acqua.

Domenica 29 agosto (10,00-12,30 e 16,30-20,00), laboratorio “Le allegre meduse vaporose”

– alle 16 e 18, lettura Albi Illustrati “Silenziosamente”, Federighi Edizioni

Infine vi saranno serate speciali nei Giardini di Palazzo del Parco alle 21:

Giovedì, Vladimiro Zullo “I Trilli. Il cuore di Genova” Erga Edizioni. Serata in note, musica e parole. Voce Vladi, alle tastiere Alberto Marafioti, alla chitarra Fabio Bavastro e alla sezione ritmica Fabrizio Salvini. La storia del duo folk musicale ligure più importante e popolare di tutti i tempi;

Venerdì, storie e considerazioni sulle bande musicali nell’estremo Ponente Ligure. Luca Anghinoni con “Chi ha maggior fiato farà miglior musica”, Alzani Editore. Interviene alla serata la Banda Musicale Borghetto S. Nicolò – Città di Bordighera diretta dal maestro Luca Anghinoni. Un omaggio a chi ha saputo raccontare in musica le feste, gli avvenimenti storici, la leggerezza e il lavoro fra gli antichi carruggi di questo lembo di Liguria;

Sabato, Diego Costacurta con “Il lupo e la sua ultima caccia”, YCP. Durante la serata performance di Enzo Mazzullo con consegna del Gommonauta “The Big Diego”: “Io li costruisco e basta, poi concedo loro l’anima con l’aiuto della quintessenza dell’interpretazione, fanno ciò che vogliono”. Con il teatro di figura ha fatto adottare 46 gommonauti per l’operazione riempi il frigo. Relatore della serata il professore Cristian Bonacini, insegnante di matematica e scienze e divulgatore scientifico. Appassionato di arte e musica, ricercatore del senso estetico e naturalistico della matematica. Intrattenimento musicale con la Jazz Cool American Standards.

Sabato 28 agosto alle 19,30 presso lo spazio Buga Buga show cooking “Pan Bagnau De Chi” a cura della Confraternita Du Pan Bagnau e Confesercenti. Nata da un’idea di Francesco Verrando e Alex Gozzoli la Confraternita riscopre l’antica ricetta tipicamente ligure nata in origine per il recupero del pane secco. La ricetta si prepara con una pagnotta casereccia e con pomodori cuore di bue, olive taggiasche e peperoni dopo aver insaporito il pane con l’aglio ovviamente di Vessalico.

Il programma:

Giovedì 26 agosto

ore 16,30 Corso Italia

Apertura Stand Case Editrici

ore 16,30 Stand Cielo e Mare

Laboratorio “Il mare in bottiglia”

a cura di Robirò (Orari: 16,30-22,30)

ore 17,00 Milleluci

Beatrice Minella “La casa delle ombre e delle luci”

Edizioni All Around

ore 17,30 Buga Buga

Giuseppe Conte “Dante in love”

Giunti Editore

ore 17,45 Milleluci

Pier Franco Quaglieni “La passione per la libertà. Ricordi e riflessioni”

Buendiabooks edizioni

ore 18,15 Buga Buga

Marino Magliani “Il cannocchiale del tenente Dumont”

L’orma editore

ore 18,30 Milleluci

Carlo A. Martigli “999 – L’origine”

Mondadori

ore 19,00 Buga Buga

Francesco Basso “Caso Voronoff”

Edizioni All Around

ore 19,15 Milleluci

Renata Briano “La mia Politica in cucina”

Leucotea Edizioni

ore 21,00 Giardini PalaParco

Vladimiro Zullo “I Trilli. Il cuore di Genova”

Erga edizioni

Serata in note, musica e parole.

Voce: Vladi

Tastiere: Alberto Marafioti

Chitarra: Fabio Bavastro

Sezione ritmica: Fabrizio Salvini

Venerdì 27 agosto

ore 10,00 Corso Italia

Apertura Stand Case Editrici

ore 10,00 Stand Cielo e Mare

Laboratorio “Acchiappa sogni di Gugu”

a cura di Robirò (Orari: 10,00-12,30 e 16,30-20,00)

ore 10,00 Stand Cielo e Mare

Lettura Albi illustrati “Alla scoperta del Sommo Poeta….a tutte le età!”

Federighi Edizioni

ore 16 e ore 18 Stand Cielo e Mare

Lettura “Gugu una luce nel mare”

a cura di Carlotta De Melas e Roberta Michetti

ore 16,15 Milleluci

Edoardo Guerrini “Il lago verde”

Le Mezzelane Casa Editrice

ore 16,30 Buga Buga

Graziano Consiglieri e Claudia Simone “Un amore in guerra”

Araba Fenice edizioni

ore 17,00 Milleluci

Davide Bergo “Cybercrime”

Atene edizioni

ore 17,15 Buga Buga

Luca Ammirati “L’inizio di ogni cosa”

Sperling & Kupfer editori

ore 17,45 Milleluci

Vera Noach “Tra pensiero e cielo” poesie

Philobiblon edizioni

ore 18,00 Buga Buga

Eleonora Carta “Piani Inclinati”

Piemme edizioni

ore 18,30 Milleluci

Elide Ceragioli “L’uomo che parlava alle pietre”

YCP

ore 18,45 Buga Buga

Raffaella Fenoglio “Taccuino delle parole perdute”

L’ erudita Edizioni

ore 19,15 Milleluci

Sotto l’ombrellone, un libro

Miscellanea a cura Leucotea,

presenta Matteo Moraglia

ore 21,00 Giardini PalaParco

Luca Anghinoni “Chi ha maggior fiato farà miglior musica”

storie e considerazioni sulle bande musicali nell’estremo Ponente Ligure

Alzani editore

Interverrà la Banda Musicale Borghetto S. Nicolò- Città di Bordighera diretta dal maestro Luca Anghinoni.

Sabato 28 agosto

ore 10 Corso Italia

Apertura Stand Case Editrici

ore 10,30 Stand Cielo e Mare

Laboratorio Tam Tam Tumb Ciaf Ciaf…suoni in arrivo da Giunglando!

Lettura con teatro Kamishibai e musica.

Costruzione dei suoni d’acqua.

A cura di Armonica Mente Insieme srl

ore 11.00 Milleluci

Renato Ariano “L’Eros segreto di Dante”

YCP

ore 11,45 Milleluci

Chiara Mazzocchi “Il Qui e Ora e il Matrimonio Mistico”

Conferenza: Lo stato di presenza, l’attenzione cosciente, l’unione con l’olos per il potenziamento e la consapevolezza individuale.

ore 16,00 Milleluci

Chiara De Giorgi “Mi chiamo Elisa”

Le Mezzelane Casa Editrice

ore 16,30 Buga Buga

Autori vari “Un libro per l’estate”

I migliori autori del ponente e non solo raccontano il loro libro per l’estate

Leucotea Edizioni

ore 16,45 Milleluci

Luca Valentini “Fantasmi”

Atene edizioni

ore 17,00 e ore 18,30 Stand Cielo e Mare

Laboratorio Tam Tam Tumb Ciaf Ciaf…suoni in arrivo da Giunglando!

Lettura con teatro Kamishibai e musica. Costruzione dei suoni d’acqua.

A cura di Armonica Mente Insieme srl

ore 17,15 Buga Buga

Candida Livatino “Dagli scarabocchi alla firma”

Mursia Editore

ore 17,30 Milleluci

Salvatore Vento “Geografia sentimentale di un emigrante italiano”

Erga Edizioni

ore 18,00 Buga Buga

Paolo Veziano “La Repubblica di Pigna”

Una parentesi di democrazia (29 agosto 1944-8 ottobre 1944) con il contributo di Giorgio Caudano e Graziano Mamone

Fusta editore

ore 18,15 Milleluci

Stefano Albertieri “Seborga misteri e… dintorni”

Alzani editore

ore 18,45 Buga Buga

Donatella Alfonso “Ai tempi del virus” e gli autori di

Edizioni All Around

ore 19,00 Milleluci

Giuseppe Alfonso Maggi “Il viaggio del Priore”

Appunti, emozioni e fatiche di un viaggiatore nell’Italia del Settecento.

Antiche Porte editrice

ore 19.30 Buga Buga

Show Cooking “ Pan Bagnau De Chi”

a cura della Confraternita Du Pan Bagnau e Confesercenti

ore 21,00 Giardini PalaParco

Diego Costacurta “Il lupo e la sua ultima caccia”

YCP

Durante la serata performance di Enzo Mazzullo con consegna del Gommonauta “TheBigDiego”.

Intrattenimento musicale con la Jazz Cool American Standards

Domenica 29 agosto

ore 8,30 Corso Italia

Partenza passeggiata letteraria nell’antico sentiero del Beodo.

(rientro previsto in Corso Italia ore 11,00)

ore 10,00 Corso Italia

Apertura Stand Case Editrici

ore 10,30 Stand Cielo e Mare

Laboratorio “Le allegre meduse vaporose”

a cura di Robirò (Orari: 10,30-12,30 e 16,30-19,30)

ore 10,45 Buga Buga

Greta Marras “Amici per la pelle”

Le Mezzelane Casa Editrice

ore 11,00 Milleluci

Alberto Truzzi “Arlìa. L’arte di inventarsi la vita”

Araba Fenice edizioni

ore 11,30 Buga Buga

Roberto De Nicola, Simone d’Alonzo “L’antico sentiero del Beodo”

Illustrazioni Barbara Orengo

ore 11,45 Milleluci

Giovanni Giudici “Doppi destini”

Aletti editore

ore 16 e ore 18 Stand Cielo e Mare

Lettura Albi illustrati “Silenziosamente”

Federighi Edizioni

ore 16,30 Milleluci

Monica Di Rocco “Sguardi sulla pandemia attraverso l’immagine”

De Ferrari Editore

ore 17,00 Buga Buga

Gisella Merello “Tennis in Bordighera dal 1878 a oggi”

Alzani editore

ore 17,15 Milleluci

Umberto Mondini “Delitti a Sanremo”

Edizioni Progetto Cultura

ore 17,45 Buga Buga

Lorenzo Beccati “Il pescatore di Lenin”

Oligo Edizioni

ore 18,00 Milleluci

Giorgio Caudano “L’Immagine ritrovata”

Alzani editore

ore 18,30 Buga Buga

Massimo Citro Della Riva “Eresia”

Riflessioni politicamente scorrette sulla pandemia di Covid 19

Edizioni Byoblu

ore 18,45 Milleluci

Rita Angelelli “Lucrezia”

Le Mezzelane Casa Editrice

Il manifesto