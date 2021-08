Sanremo. Nell’estate sanremese c’è un nuovo ed esclusivo ristorante, specializzato in cucina italiana creativa e sushi contemporaneo. Si tratta del Somo Lounge, inaugurato lo scorso 3 giugno, che in poco tempo è diventato un’eccellenza nella ristorazione della Città dei Fiori.

Ambiente elegante, ottimi cocktail, piatti ricercati serviti a bordo piscina accompagnati da intrattenimento musicale di qualità, il Somo Lounge sorge presso l’Hotel Napoleon, gestito dalla famiglia sanremese Bianchi-Martina da tre generazioni che, dopo aver aperto il ristorante romano Somo Restaurant, ha deciso di puntare anche sulla propria terra di origine.

Per avvicinarsi ulteriormente al territorio, il ristorante, guidato dall’executive chef Lorenzo Leuzzi, ha introdotto nel proprio menù svariati piatti legati alla tradizione ligure come polpo e patate con olive taggiasche e linguine alle vongole veraci con limone dell’orto, per accontentare anche i palati più legati alle tradizioni.

Inoltre, tutti i venerdì del mese di agosto si effettueranno “cine spettacolo” con sax e Dj live in sottofondo. Nel fine settimana di ferragosto, dal 13 al 15 agosto, saranno proposte tre serate di musica tra momenti di relax e degustazione di buon cibo e vino.

Il Somo Lounge si trova in corso Marconi 56 presso l’Hotel Napoleon, per informazioni contattare il numero 348 5191710, scrivere una mail a info@somorestaurant.com, visitare la pagina Facebook Somo Lounge Sanremo, Instagram somo.lounge.sanremo o il sito www.hotelnapoleonsanremo.com/bistrot.