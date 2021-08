Crisi politica a Ventimiglia, lista civica Scullino: «Qualcuno ricorda opere pubbliche fatte da Ioculano?»

Ventimiglia. «Il Pd ventimigliese continua a governare come ha sempre fatto, contro i cittadini e nel solo interesse delle logiche di potere e di poltrone». E’ il commento dell’assessore Tiziana Panetta (Lista civica Scullino sindaco) che replica così a quanto affermato dal Pd in merito alla situazione politica ventimigliese.

«Il desiderio desiderio del Pd sarebbe un commissariamento della giunta che gli permetterebbe di tornare a elezioni – aggiunge il consigliere Giuseppe Palmero – Non gli interessa che la città accumulerebbe un ritardo di almeno un anno su tutte le opere già iniziate. Non gli interessa che la città vedrebbe fermare 15 milioni di opere già programmate nei prossimi tre mesi. Gli interessa fare campagna elettorale, il Pd nasce e muore con le elezioni, ormai lo sanno anche le pietre. Per fortuna l’attuale amministrazione nasce vincente, nasce sulla base di una spinta al cambiamento fino a 2 anni fa inimmaginabile. Il cambiamento produce sempre scossoni ma la politica deve essere brava a mettere da parte i propri interessi di parte, al servizio della gente comune».

«Bene ha detto ieri Martinetto – dichiara il consigliere Maurizio Rea – Quando ha rimarcato l’esigenza di mettere al primo posto l’interesse dei cittadini. Le grandi opere che abbiamo cominciato devono arrivare a conclusione e ci arriveranno. Il PD deve capire che la politica non è fare le campagne elettorali con i rendering e gli spot ma vivere il territorio, parlare con i cittadini, creare posti di lavoro, risolvere problemi. La differenza tra chi produce rendering e chi produce opere visibili è enorme: a loro lasciamo il blocco da disegno con le matite colorate, per noi teniamo i cantieri, i progetti e i finanziamenti. Ai cittadini chiediamo: qualcuno di voi ricorda un’opera pubblica fatta dalla precedente amministrazione?»