Cervo. Continue interruzioni del servizio idrico e conseguenti gravi disservizi a cittadini, attività commerciali e turisti. Questo il motivo per cui il sindaco di Cervo, Lina Cha, ha firmato una lettera indirizzata ai vertici della Società Rivieracqua e al presidente della Regione Liguria Giovanni Toti in cui torna a segnalare la grave situazione dell’approvvigionamento idrico del borgo, invitando Rivieracqua a un tempestivo intervento.

Il provvedimento è conseguenza delle ripetute interruzioni del servizio idrico nel centro storico di Cervo e in zona Capo Mimosa, segnalate ancora il 20 agosto scorso nonostante i numerosi solleciti e rimostranze sollevate dall’amministrazione e nonostante gli sforzi rilevanti da parte della Protezione Civile, dei Vigili del fuoco e del Comando vigili urbani che si aggiungono all’impegno quotidiano di alcuni amministratori comunali e del sindaco stesso nei recenti mesi estivi.

Nella missiva, il sindaco evidenzia i disservizi gravi e ripetuti che il Comune di Cervo subisce per un servizio idrico integrato, e che determinano una grave situazione anche sotto il profilo igienico sanitario, in particolare per tutte le attività commerciali, ristoranti, bar, stabilimenti balneari, spiagge e bagni pubblici.

«In qualità di Autorità Sanitaria locale, oltre che sindaco, non posso che segnalare la gravità della situazione diffidando la Società Rivieracqua, gestore unico del servizio idrico, che oltre a incassare le tariffe del servizio del Comune di Cervo non interviene adeguatamente per garantire la continuità del servizio e almeno una gestione ordinaria» sono le parole del sindaco, che rimarca inoltre l’estrema difficoltà nell’invito a limitare i consumi idrici con apposite ordinanze sindacali in una comunità come quella di Cervo, che vive sul turismo. «I consumi che si stanno registrando in questi giorni sono ed erano assolutamente prevedibili, considerato che fortunatamente questo comune è uno dei Borghi più belli della Liguria e d’Italia, pieno di turisti che auspicabilmente non vorrebbero essere persi nel futuro – afferma ancora Lina Cha – non è possibile accettare una situazione di tale portata. La problematica idrica era già stata segnalata in una precedente nota del 28 luglio scorso firmata dal sindaco. Anche in quella circostanza, dopo una temporanea risoluzione del problema il Comune di Cervo è stato lasciato di fronte all’emergenza, risolta solo con autobotti dei Vigili del fuoco pagate dallo stesso Comune».

Alla luce dei fatti e delle considerazioni, il sindaco diffida la Società Rivieracqua a intervenire immediatamente alla risoluzione della problematica evidenziata, anche mediante la posa di un serbatoio di accumulo suppletivo, onde evitare situazioni di gravità sotto il profilo igienico sanitario, ritenendo responsabile sotto ogni profilo la Società stessa e riservandosi di adire le vie legali a tutela dell’interesse pubblico del Comune e degli utenti di Cervo che regolarmente versano alle casse di Rivieracqua le tariffe dovute.