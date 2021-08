Crisi di maggioranza a Ventimiglia, Pd: «Lista Scullino rimasta l’unica a difendere il Sindaco»

Ventimiglia. Le dichiarazioni del Partito Democratico della città di confine in merito alla cristi di maggioranza:

«Evidentemente le fibrillazioni in amministrazione non riguardano solo il Signor Sindaco, il nervosismo si estende infatti anche alla sua lista. Leggiamo sempre con grande interesse le argomentazioni dell’assessore Tiziana Panetta, auspicando che almeno i suoi comunicati non siano rivisti dallo staff del Sindaco, come invece spesso accade per le pratiche urbanistiche.

In merito alle opere pubbliche già programmate che sarebbero fermate, l’assessore sa bene, o per lo meno, dovrebbe sapere, che le opere utili non subiranno alcun arresto, così come sono proseguite quelle tracciate dalla giunta Ioculano.

Infine salutiamo il ritorno alla casa madre del consigliere Palmero, che in un paio di giorni ha digerito la strigliata ricevuta dal Sindaco in consiglio comunale e, in buon ordine, invece di farsi le sue ragioni, si rimette in riga. Però un dato positivo per il primo cittadino c’è: il Sindaco può contare sulla Lista Scullino. Non era scontato».