Crisi di maggioranza a Ventimiglia, Martinetto: «Concentrarsi sui problemi della città invece di giocare alla roulette degli assessori»

Ventimiglia. «Francamente tutta la questione riguarda poco la nostra lista civica. Ai cittadini che mi chiedono cosa succederà, rispondo con un sorriso, come di consueto». Inizia così l’intervento di Nico Martinetto che con la sua “Ventimiglia nel Cuore” aveva appoggiato il sindaco Gaetano Scullino alle scorse elezioni amministrative comunali.

Parlando della crisi tra i partiti di centrodestra (Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia), Martinetto dichiara: «Frequento poco il palazzo, preferisco stare tra la gente e affrontare i problemi reali, quelli di tutti i giorni. Se devo esprimere una mia opinione, mi schiero con i cittadini: ci sono in campo 15 milioni di euro di opere, ripeto, 15 milioni di euro! – da fare partire in 2-3 mesi, parlare della pratica della Coop per così tanto tempo o, peggio, vedere dissolversi la Giunta per una diversa opinione sull’apertura di un supermercato, è un paradosso che nemmeno io so spiegarmi. Tra l’altro, senza scendere nei dettagli, la Coop aveva già sia la proprietà dei terreni che il permesso di costruire, davvero, non capisco, sono troppo cittadino e/o troppo “contadino” per queste cose».

«Al di là di tutto – conclude Martinetto – Il mio consiglio è quello di soffermarsi più tempo a parlare dei problemi di Ventimiglia che giocare alla roulette degli assessori. Poi, se l’idea è quella di andare a elezioni, “Ventimiglia nel cuore” c’è, a sostegno dell’unico Sindaco in grado di fare funzionare la città: Gaetano Scullino. Noi ci siamo – ripete – ma preferiamo dedicarci agli interessi dei cittadini piuttosto che alla campagna elettorale, agli onorevoli, ai consiglieri regionali o alla spartizione delle cariche politiche».