Costarainera. Grande successo per la prima edizione del torneo di pallacanestro “Costa4“. Il nuovo campetto comunale di Costarainera ha registrato oltre 200 presenze nel week-end passato (31 luglio e 1 agosto) per il 4 contro 4 che ha radunato appassionati e giocatori della provincia imperiese e non solo.

Ad alzare il premio dei primi classificati sono stati gli imperiesi ‘Banana Joe’ (L.Fossati, A.Fossati, F. Canobbio, F. Rotomondo, G.Viale) che nella finalissima hanno battuto gli ‘Arrosto & Tiro’ , provenienti da Taggia, per 21-19. Tra i vincitori, anche l’ MVP delle Finals: Luca Fossati, premiato direttamente dalla voce di Sky Sport Alessandro Mamoli. Proprio il telecronista, celebrità della palla a spicchi, è stato il grande ospite dell’evento e , con grande disponibilità e simpatia, si è concesso a fotografie e battute con i presenti. Il ‘Miglior Giocatore del Torneo’ invece è andato ad Andrea Rampone. Il programma del torneo era cominciato sabato pomeriggio con la fase a gironi, nella quale le otto squadre presenti si giocavano i migliori posizionamenti nella fase finale.

Grande soddisfazione tra gli organizzatori, Marco Garello e Daniele Ferraiolo, che hanno commentato: «E’ bello vedere così tanti appassionati, come noi. E’ un modo per incontrarsi e vivere lo sport più bello di tutti. Vogliamo ringraziare il Sindaco Gandolfo, l’Assessore Amoretti e il Comune di Costarainera per la grande disponibilità e la collaborazione. Un grande ringraziamento ad Alessandro Mamoli che, poche settimane fa, lo abbiamo sentito su Sky per commentare le Finals NBA e domenica era insieme a noi per vivere il “Costa4”. Non possiamo dimenticare anche l’ Olimpo Basket Alba ed Edoardo Bergui che ci ha aiutato fornendo tanti premi e materiale tecnico. Siamo orgogliosi di aver radunato tanti appassionati provenienti dalla nostra provincia e dalle regioni limitrofe. Anzi avevamo anche un ragazzo proveniente da Parigi!».