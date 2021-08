Coronavirus, salta anche il Bun Patu a Vallecrosia

Vallecrosia. Salta il Bun Patu di domenica 22 agosto a causa del Covid-19.

Lo comunica il Comune di Vallecrosia: «Oggi è pervenuta al Comune una comunicazione scritta da parte dell’associazione Confcommercio, in qualità di organizzatore dell’evento, di annullamento della giornata commerciale “Bun Patu” programmata per domenica 22 agosto a causa del perdurare dell’attuale crisi epidemiologica che non consentirebbe il regolare svolgimento della manifestazione».