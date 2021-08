Cordoglio a Bordighera per la morte di Michele Clementi, storico infermiere del Saint Charles

Bordighera. Cordoglio nella città delle Palme per la morte di Michele Clementi, 84 anni, storico infermiere dell’ospedale Saint Charles di Bordighera, dove ha lavorato per circa 30 anni.

Clementi era molto conosciuto e stimato in città, dove viene ricordato come un uomo che svolgeva il proprio lavoro come una missione e non soltanto un impiego da portare a compimento per guadagnarsi lo stipendio.

Tanti gli ex pazienti che, quando lo incontravo per strada, lo salutavano con grande rispetto. Clementi era una persona dotata di immensa forza d’animo che, nonostante i problemi di salute, non ha perso l’ottimismo e la gioia di vivere.