Imperia. Prenderà il via nel fine settimana del 4-5 settembre la Coppa Liguria di Prima Categoria per la stagione 2021-22.

Nel girone A il 5 settembre alle 18 scenderà in campo l’Oneglia Calcio che dovrà affrontare Area Calcio Andora.

La partita andrà in scena al campo Prof. Aicardi a Pontedassio, in via Nazionale, in località Rugge.