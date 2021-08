Coppa Italia di Promozione, Golfo Dianese 1923 supera il Camporosso 4 a 0

Diano Marina. Esordio positivo in Coppa Italia di Promozione per la Golfo Dianese 1923 che vince 4 a 0 contro l’Us Camporosso.

Questa sera sul campo sportivo Vladimiro Marengo a Diano Marina la squadra dianese ha avuto la meglio sui ragazzi di mister Carmelo Luci, durante la gara 1 del girone A di Coppa Italia di Promozione, grazie al gol di Mehmetaj (20′ pt), alla doppietta di Burdisso (45′ pt e 34′ st) e alla rete di Dominici (28′ st). La partita è stata arbitrata da Filippo Morbelli (Ae) di Albenga, assistito da Lorenzo Volpe (Aa1) di Albenga e Dennis De Scalzi (Aa2) di Imperia.

Il prossimo impegno per la Golfo Dianese 1923 sarà mercoledì 1 settembre alle 18 contro Baia Alassio Calcio, mentre il Camporosso dovrà affrontare Ceriale Progetto Calcio.