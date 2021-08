Coppa Italia di Promozione, Golfo Dianese 1923-Camporosso: accesso con green pass

Diano Marina. Domenica 29 agosto alle 18 inizia il girone A di Coppa Italia di Promozione. Servirà il Green pass per accedere al campo sportivo Vladimiro Marengo a Diano Marina dove la Golfo Dianese 1923 affronterà l’Us Camporosso.

Lo annuncia la società sui social: «Si ricorda che per avere accesso all’impianto sportivo è indispensabile essere in possesso di uno dei seguenti documenti da esibire all’ingresso:

– Green Pass in corso di validità

– Certificato Guarigione da Covid-19 nei 6 mesi precedenti

– Tampone antigenico rapido con esito negativo effettuato nelle 48 ore precedenti l’evento.

La capienza massima è fissata al 50% e vige obbligo di distanziamento e di indossare correttamente la mascherina».